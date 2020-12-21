В Хабаровском крае дополнительно профинансируют ремонт коммунальных объектов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2020 году в Хабаровском крае впервые за восемь лет на капитальный ремонт коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, из краевого бюджета выделили почти 300 миллионов рублей. На эти деньги обеспечили около 100 мероприятий, благодаря которым местные котельные, электростанции и другие объекты ЖКХ будут стабильно работать и снабжать жителей края теплом, светом и водой на протяжении всего отопительного периода.

- В Хабаровском крае дополнительно профинансируют ремонт коммунальных объектов. Это необходимо, чтобы исправить ситуацию в электрохозяйстве края. Из краевой казны на ремонт муниципальных сетей направили более 100 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что большую часть денег получили Солнечный, Нанайский и Ульчский районы. Там чаще всего фиксируют отключения электроэнергии. Еще почти 20 миллионов рублей направили на капремонт объектов ЖКХ за счет экономии средств при проведении торгов.