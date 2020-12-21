Градоначальник Хабаровска поднялся в «Национальном рейтинге мэров» Фото: Администрация Хабаровска

Градоначальник Хабаровска поднялся в «Национальном рейтинге мэров». С 31-ой позиции Сергей Кравчук перешел на 27-ую с июня текущего года к началу декабря. Он обошел мэра Владивостока Олега Гуменюка, занимающего 33-ю строчку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно данным, на 16-ом месте Сергей Надсадин, мэр Южно-Сахалинска, на 35-ом - Юрий Гришан из Магадана, на 44-ом - Леонид Николаев из Анадыря, на 51-ом - Сардана Авксентьева из Якутска, Константин Брызгин, мэр Петропавловска-Камчатского занял 59-ую строчку.

Исследование проводил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. «Национальный рейтинг» аналитики подготовили за период с августа по ноябрь 2020 года. Для этого проводили заочное анкетирование, заочные и очные опросы представителей экспертного сообщества.