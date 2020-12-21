Чат-бот от Россельхозбанка поможет пользователям оформить кредитные продукты через соцсети и мессенджеры

Чат-бот от Россельхозбанка запущен практически во всех социальных сетях Фото: Предоставлено

Чат-бот от Россельхозбанка запущен в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp. Он помогает пользователям подобрать потребительский кредит, кредитную карту, ипотечную программу, выбрать аккредитованные объекты для оформления ипотеки, рассчитать параметры кредита, отправить требования и список документов для оформления банковского продукта, собирать базовую информацию для оформления заявки, информировать о статусе заявки.

Виртуальный помощник не только консультирует пользователей, но и помогает им оформить банковские продукты - когда пользователь решает продолжить оформление на сайте, чат-бот передает банку данные из переписки.

- Для пользователей чат-бот - это легкий доступ к актуальной информации по продуктам банка и помощь в оформлении банковских продуктов, для банка - возможность сократить время обслуживания наших клиентов. Исследования зарубежных компаний показали преимущества использования чат-ботов при коммуникации с клиентами. По мнению топ-менеджеров крупнейших компаний, благодаря чат-ботам чувство внимательного отношения к проблемам у пользователей возрастает на 57%, а менеджеры могут на 60% быстрее обрабатывать запросы. Банк постоянно развивает и совершенствует функциональность коммуникации в мессенджерах. В ближайшее время диапазон услуг, доступных через чат-бот, существенно расширится, и клиенты банка смогут заказать наличную валюту, осуществить подбор и резервирование монет из драгоценных металлов, оформить дебетовые карты и получить консультацию по партнерским продуктам банка, - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В планах развития виртуального помощника Россельхозбанка - обучение чат-бота с помощью технологий машинного обучения и распознавания естественного языка, то есть чат-бот будет самообучаться через общение с пользователями.