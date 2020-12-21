В Хабаровском крае нашли новый петроглиф ФОТО: ОПИК

В Хабаровском крае нашли новый петроглиф. Изображение лося «вычислили» на реке Кия. По предварительным данным, в декабре этого года специалисты проводили мониторинг состояния петроглифов с использованием методик фотограмметрии и анализа пространственных данных. В процессе работы и обнаружили изображение, выполненное в рентгеновском стиле.

- Петроглифы на реке Кия входят в Амуро-Уссурийскую провинцию наскального искусства. Эта провинция сформирована памятниками первобытного искусства, расположенными у сел Сикачи-Алян, Шереметьево и местечка Чертово Плесо на реке Кия, - отметили в КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры».

Для справки: найденный лось выполнен в стиле и технике, используемым в этом регионе в древности. Изображение нанесено на участке скальной поверхности методом пикетажа. На корпусе животного видны знаки, изображающие скелет и внутренние органы. Нарисованное животное будто вытянулось в струну.