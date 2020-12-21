Хабаровский край присоединится к конкурсу по выбору названия для новой единой региональной авиакомпании Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хабаровский край присоединится к конкурсу по выбору названия для новой единой региональной авиакомпании. Напомним, новое авиапредприятие создадут по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволит повысить транспортную доступность регионов Дальневосточного федерального округа, развить местное и межрегиональное авиасообщение.

- Участники открытого голосования могут выбрать одно из предложенных наименований или предложить свой вариант. Голосование проходит на странице конкурса, - рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

По оценкам специалистов, чтобы экономика и социальная сфера развивались, надо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Для этого по поручению главы государства создают дальневосточную авиакомпанию. Итоги конкурса по выбору названия для нее поведут 31 декабря. В этот же день среди участников конкурса разыграют сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока.