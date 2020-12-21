В Приморье запустят проекты социальной поддержки при участии Почты России

Государственная корпорация «ВЭБ.РФ», АО «Почта России» и правительство Приморского края подписали соглашение о запуске проектов в сферах социальной защиты и здравоохранения.

Подписи под документом поставили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Светлана Ячевская и директор макрорегиона Дальний Восток АО «Почта России» Максим Костин.

Правительство Приморского края является заказчиком проектов социального воздействия в регионе, оператором выступает ВЭБ.РФ. Сотрудники Почты России в Приморском крае помогут в реализации проектов.

- Для правительства Приморского края важно создать условия, чтобы как можно больше приморцев смогли воспользоваться существующими у нас мерами социальной поддержки, получать качественную и своевременную медицинскую помощь в самых отдаленных уголках края. Запуск совместного с «Почтой России» и корпорацией «ВЭБ.РФ» проекта позволит людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, быстрее получить финансовую поддержку, если есть желание, получить возможность начать свое небольшое дело. А почтальоны помогут нашим медикам в организации диспансеризации населения, в доставке лекарств. Проект интересный. Главное, реализовать его, как задумано, - отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Работа будет идти в двух направлениях. Основная цель совместного с министерством труда Приморского края проекта - изменить подход к оформлению социальных контрактов: от обращения самих граждан к выявлению тех, кому нужна помощь, и их поддержки. Почтальоны будут проводить специализированные опросы, выявлять семьи с низким доходом и помогать им в оформлении социальных контрактов. В результате у семей с низким доходом появится возможность организовать свое дело, получив субсидии для развития бизнеса, либо члены семьи смогут пройти профессиональное обучение.

Цель социального проекта с министерством здравоохранения Приморского края - максимально охватить население профилактическими медицинскими осмотрами. Почтальоны будут рассказывать жителям о значимости диспансеризации и помогать с записью на прием в поликлинику. Для удаленных сельских территорий, особенно в период пандемии, актуальна доставка почтальонами на дом лекарственных препаратов.

Пилотные социальные проекты пройдут в Приморье с февраля 2021 по январь 2022 года. В них примут участие жители края, проживающие на территории Арсеньева, Дальнегорска, Лесозаводска, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского и Яковлевского муниципальных районов.