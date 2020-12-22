Обстановка в Хабаровском крае 22 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сегодня, 22 декабря, в Хабаровске небольшой снег, ночью -14 -16, днем -8 -10, ветер юго-западный 7-12 м/с. На юге региона местами небольшой снег, ночью -14 -19, днем -6 -12, ветер юго-западный с переходом на северный 7-12 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -13 -36, днем -7 -23, ветер различных направлений 3-12 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -17 -33, днем -15 -25, ветер западный, северо-западный 2-14 м/с, на побережье местами порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 31657.