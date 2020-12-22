В Комсомольске-на-Амуре задержали расхитителей локомотивов Фото: Иван ВИСЛОВ

В Комсомольске-на-Амуре задержали расхитителей локомотивов. По версии следствия, два фигуранта намеревались вынести с территории предприятия медесодержащие детали. Задержанные - работники одного из сервисных железнодорожных предприятий.

- Задержали мужчин во время оперативно-розыскных мероприятий в районе пригородной лесополосы. В ходе предварительного следствия установили, что сотрудники компании находились на рабочем месте. Один выписывал требования на заведомо большее количество медного провода и других металлических деталей, необходимых для ремонта локомотивов, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Задержанный и его приятель прятали детали на территории предприятия, чтобы потом сдать их на металлолом. Оба признали свою вину и раскаялись в содеянном. Ущерб от их действий превысил 100 тысяч рублей. В отношении мужчин возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».