Обстановка в Хабаровске 22 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 22 декабря 2020 года, в Хабаровске без горячей воды и отопления остались дома в районе улиц Калараша, Королева, Краснореченская и Бурейская. Причина тому повреждение на трассе. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

- За минувшие сутки в краевой столице собрали и вывезли 39 кубометров снега. Кроме того, за минувшие сутки случилось 30 дорожных аварий, по номеру «03» горожане вызывали скорую 840 раз, - рассказали в городской администрации.

Согласно информации министерства здравоохранения края на 21 декабря 2020 года, в регионе общее число заражений коронавирусом 31675. За последние сутки выявили 341 новый случай, из них в Хабаровске 190. Отметим также, что количество выздоровевших 22583. Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.