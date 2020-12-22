В Хабаровске выбрали «Дом высокой гражданской ответственности» ФОТО: Комитет администрации г.Хабаровска по управлению Краснофлотским районом

В Хабаровске выбрали «Дом высокой гражданской ответственности». Почетное звание досталось дому №60 на улице Трехгорной. Его отметили одним из 16 дипломов, завоеванных Хабаровском на XIII Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить»-2020.

- Это результат совместной работы совета дома, возглавляет который Надежда Киреева, и комитета по управлению Краснофлотским районом, - сказал заместитель председателя комитета по ЖКХ Михаил Ташматов.

Надежда Алексеевна смогла объединить жильцов и добиться того, чтобы двор стал примером отличного благоустройства территории. Здесь есть горки, качели и спортивные тренажеры, много зелени и цветов летом. Однако в планах жильцов сделать еще и альпийские горки. А пока двор украшают к Новому году.