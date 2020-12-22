Водитель иномарки скончался после аварии в Хабаровском крае Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Водитель иномарки скончался после аварии в Хабаровском крае. По предварительной информации, авария случилась на трассе Советская Гавань - Ванино вчера утром, 21 декабря.

Согласно официальной версии развития событий автомобиль марки Mitsubishi Pajero Mini двигался со стороны поселка Ванино в сторону поселка Октябрьский. Водитель решил выполнить обгон, но не убедился в безопасности маневра. Его машина столкнулась с двигающимся во встречном направлении автомобилем марки УАЗ.

- В результате дорожной аварии водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Mini от полученной травмы скончался в больнице, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, уважать других участников дорожного движения.