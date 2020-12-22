Вера Огнева: «Медицина в районах должна стать доступнее» Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Говоря о комфортной жизни, люди едва ли не первым пунктом называют доступность медицины. И если уж в городах не все бывает гладко, то на селе тем более. Последние годы повышению качества и доступности медицинских услуг стало уделяться гораздо больше внимания, чем было раньше. Об укреплении первичного звена в сельских территориях заговорили на самых высоких уровнях власти.

В Хабаровском районе тоже есть проблемы в этой сфере. Но при активном участии депутатов краевого парламента ситуация постепенно меняется к лучшему.

- В селе Виноградовка остро стояла потребность в амбулатории, точнее, в новом помещении для действующего пункта, - рассказала Вера Огнева, депутат Законодательной думы Хабаровского края. - Амбулатория располагалась в неприспособленном помещении, которое к тому же нуждалось в ремонте. При непосредственном участии главы Мичуринского поселения, в которое входит Виноградовка, Александра Шадрина мне удалось добиться включения строительства амбулатории в краевую адресную программу. Здание будет сдано в эксплуатацию в 2021 году, жители Виноградовки будут приходить в новое, красивое и, самое главное, приспособленное помещение.

Еще в одном селе, которое также входит в Мичуринское поселение, удалось решить вопрос строительства фельдшерско-акушерского пункта - Федоровка скоро получит собственный ФАП.

- Мы активно продвигали вопрос доработки проектно-сметной документации, которая была почти готова, но что-то затормозилось. Сейчас вопрос с ПСД закрыт, строительство должно начаться уже в этом году, - уточнила Вера Витальевна.

К слову, есть успехи и во втором по болезненности для людей вопросе - дорожной сфере. Несколько дорог сельского поселения Мичуринское зашли в перечень дорог, подлежащих ремонту в 2020 году. При активном содействии Веры Огневой удалось расширить этот перечень и отремонтировать больше дорог, чем изначально планировалось. В селе Тополево «завели» в программу ремонта одну из ключевых для местных жителей улиц. Депутат сама разработала смету на ремонт дороги, чтобы ускорить процесс. В 2021 году, по словам краевого парламентария, работа в этом направлении продолжится.

Напоследок добавлю один небольшой, но показательный штрих: активную депутатскую деятельность Вера Огнева совместила с личным достижением - в июне 2020 года она стала мамой очаровательной дочки. И почти сразу вновь погрузилась в работу в Законодательной думе Хабаровского края.