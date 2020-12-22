Врачи Хабаровского края освоят «калькулятор пневмонии» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Хабаровского края освоят «калькулятор пневмонии». С помощью онлайн-сервиса можно будет рассчитать степень поражения легких у пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на коронавирус.

- Доступ к сервису на сайте ЕМИАС ct.emias.mos.ru. Сервис доступен как для столичных специалистов, так и для медработников других регионов. Для его работы использовали исторические данные лабораторных исследований, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована пневмония при СOVID-19, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Калькулятор нужен для специалистов, работающих с пациентами. С помощью программы без КТ-исследования можно будет понять степень тяжести пневмонии, выбрать тактику лечения и ведения пациента. Сервис доступен в режиме реального времени для врачей городских клиник и районных больниц.