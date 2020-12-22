Новогодние сюрпризы для пользователей СберKids Фото: Тимур ХАНОВ

В преддверии Нового года Сбер в приложении СберKids дарит подарки своим маленьким клиентам. А также совместно с социальной сетью Likee запускает магический челлендж #МечтыСберKids, в котором могут принять участие все желающие.

С 15 декабря по 10 января 2021 года нужно открыть в приложении СберKids копилку и назвать ее #МечтыСберKids. Все участники, активирующие копилку, получат подарок - набор стикеров «ВКонтакте». А 30 счастливчиков получат возможность стать обладателями смартфонов или беспроводных наушников.

Победителей назовут в январе, участникам придет СМС с паролем, который необходимо отправить организаторам для получения своего приза.

Чтобы открыть копилку, надо:

- если у ребенка уже есть виртуальная карта СберKids, открыть приложение СберKids и авторизоваться;

- выбрать на нижней панели экрана вкладку «Копилка и желания», потянуть вверх всплывающее меню, выбрать «Коплю сам» и ввести название копилки #МечтыСберKids;

- если у ребенка нет виртуальной карты СберKids, то маме или папе необходимо выпустить карту СберKids в своем мобильном приложении «СберБанк Онлайн», затем установить приложение СберKids на смартфон ребенка и открыть копилку.

Также для создания новогоднего настроения Сбер приглашает детей и родителей принять участие в челлендже #МечтыСберKids в социальной сети Likee и загадать свое самое сокровенное желание.

Для того чтобы принять участие в челлендже, надо:

- снять видео под специальный трек от СберKids в Likee;

- пока идет трек, отсчитывать удары пальцами и делать танцевальные движения челленджа;

- как только трек заканчивается, за три секунды произнести свое желание.

Как рассказала Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка, СберKids запускает для детей новую традицию загадывания желаний на Новый год в популярном у них формате челленджа в социальной сети Likee. Также приготовили подарки для маленьких клиентов, открывших копилку в СберKids. В игровом формате детей знакомят с функционалом приложения и основами финансовой грамотности.

СберKids - мобильное приложение для детей от 6 до 14 лет со встроенной виртуальной банковской картой. С помощью приложения удобно давать ребенку деньги и следить за его тратами. Ребенок учится совершать первые покупки самостоятельно, в том числе оплачивать картой, но под присмотром родителей.