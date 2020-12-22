В Хабаровске без отопления и горячей воды остались 16 домов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске без отопления и горячей воды остались жилых 16 домов в Первом микрорайоне. Причина тому - порыв на трассе диаметром 200 миллиметров. Специалисты МУП «Тепловые сети» уже ликвидируют последствия аварии.

- Происшествие случилось ночью - в 1:50 часов 22 декабря 2020 года, - рассказали в городском управлении энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций. - Под отключение попали дома и административные здания, расположенные на улицах Королева, 7, 9, 11, 13 и 3 (школа), Калараша, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 5А (детский сад), Краснореченская, 122, 128 и Бурейская, 10, 12 и 14.

Также известно, что специалисты «Тепловых сетей» выехали на место аварии и занимаются ликвидацией последствий. Сначала в течение трех часов проводили раскопки. Сейчас специалисты уже заканчивают менять поврежденный участок трубопровода. В ближайшее время будут заполнять системы горячей водой, подавать тепло потребителям начнут в кратчайшие сроки.