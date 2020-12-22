Начало «Прямой линии с Михаилом Дегтяревым» перенесли в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Начало «Прямой линии с Михаилом Дегтяревым» перенесли в Хабаровске. Ранее сообщалось, что глава региона выйдет в эфир 23 декабря в 19:00. Согласно обновленной информации, врио губернатора края начнет большую пресс-конференцию 23 декабря в 18:00, то есть на час раньше. «Прямая линия с Михаилом Дегтяревым» пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, задать вопрос или обозначить проблему можно по телефону 8 (924) 104-4-471, пожалуйста, отправляйте сообщения в WhatsApp или в виде SMS. Также оставить вопросы главе региона можно оставить по телефону (4212) 40-22-22 (звонок) каждый день с девяти до 18 часов с 21 декабря до окончания прямой линии.

Предстоящая прямая линия будет своего рода подведением итогов проделанной работы в 2020 году и планированием задач на будущий 2021 год.