В офисе Сбербанка в Хабаровске открылся «Уголок здоровья»

В офисе Сбербанка теперь можно бесплатно проверить здоровье и получить лист с персональными рекомендациями. Этот первый диагностический пункт открыт в рамках программы «Ради здоровья», реализуемой Правительством Хабаровского края совместно со Сбербанком.

Современный диагностический комплекс «Уголок здоровья» помогает измерить основные показатели здоровья и провести базовое исследование. Во время короткого осмотра проводится подробный анализ основных параметров организма, а также формируются индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Как отметил Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края, предварительно записываться не нужно. Посетители банка смогут провести скриннинг-обследование своего здоровья, получить рекомендации от специалистов. В дальнейшем планируют наладить технический аспект: результаты по пациенту будут сразу отправлять в амбулаторную карту поликлиники, в которой он наблюдается. Подобные «Уголки здоровья» собираются открывать дальше, в рамках развития доступности первичного звена.

В «Уголке здоровья» определят состав и массу тела, уровень насыщения крови кислородом, сделают анализ выдыхаемого воздуха, измерят артериальное и глазное давление, сделают скрининг сердца, проведут осмотр стоматолога и вакцинацию от гриппа. После обследования посетитель получит лист с показателями здоровья и индивидуальными рекомендациями, а при выявлении аномалии - направление к врачу.

Диагностика займет 15-20 минут, записываться не нужно. «Уголок здоровья» работает по адресу: улица Пушкина, 54, район площади Ленина, с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 и без перерывов, обследование проводится бесплатно. Для посещения комплекса желательно иметь с собой паспорт гражданина РФ, полис ОМС, маску и перчатки.

Наталья Красулина, управляющий головным отделением Сбербанка по Хабаровскому краю, отметила, что выбор места «Уголка здоровья» не случаен. Его открыли в самом центре деловой активности Хабаровска. Чтобы в своем плотном графике люди смогли подумать о состоянии здоровья, позаботиться о себе и принять меры по сохранению собственного здоровья в 2021 году.