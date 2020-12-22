Глава Хабаровского края на онлайн-форуме обсудит национальную программу развития Дальнего Востока Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на онлайн-форуме обсудит национальную программу развития Дальнего Востока. Тема встречи: «Ускоренное развитие Дальнего Востока: что получилось и что нет». Обсуждение состоится сегодня, 22 декабря 2020 года. Начало в 10 утра по московскому времени.

- В рамках круглого стола обсудят вызовы 2020 года и победы дальневосточных регионов над ними. Также коснутся вопросов развития туризма, модернизации медицины, привлечения молодежи на Дальний Восток, поддержки бизнеса в 2020 году. Кроме того, спикеры ответят на вопросы журналистов и граждан, подключившихся к форуму, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Чтобы зарегистрироваться на форум, нужно перейти по ссылке: https://synergy.online/lp/dfo2020/. На мероприятии выступят более 50 спикеров – экспертов в области медиа, предпринимательства, туризма медицины, молодежной политики, культуры и искусства.