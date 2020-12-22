Wink включает праздники и представляет «Новогодний Трасформер»

Wink поможет создать праздничное настроение и предложит программу развлечений на все каникулы

В стране продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия, поэтому праздники безопаснее встречать дома. А Wink поможет создать праздничное настроение и предложит программу развлечений на все каникулы.

Только при подключении в декабре и январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка «Новогодний Трансформер». Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и подписок ViPPlay, Disney, more.tv, EnglishClub и других. Первые 30 дней подписка предоставляется бесплатно, а после промо-периода клиенту подключается базовый тариф «Трансформер», который можно настроить под свои предпочтения и платить только за то, что реально смотришь.

Действующим подписчикам Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет «Новогодний» с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами. Этого с лихвой хватит не только на новогодние каникулы, но и на все длинные зимние вечера. Дополнительный бонус — скидка 15% на покупку и аренду фильмов и сериалов, которые не входят в подписку, в том числе на последние премьеры. Предложение действительно для подписчиков тарифных планов «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «Для ценителей», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «КиноViP», «Твой премьерный» и «Для развлечений».

Полные условия новогодних предложений от видеосервиса Wink— на сайте https://wink.rt.ru/holiday.