При храме в Хабаровске заработает воскресная школа Фото: Хабаровская епархия

При Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери в Хабаровске заработает воскресная школа. Первое родительское собрание уже прошло в минувшее воскресенье. Мамам и папам рассказали о планах, презентовали программу, по которой будут обучаться ребята.

- Программа рассчитана на четыре года обучения. После обсуждения организационных моментов настоятель собора иерей Дионисий Ногтев и педагоги ответили на вопросы родителей, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Отметим также, что набор учащихся продолжается. За консультациями родители смогут обратиться по телефону 8-914-199-22-17.

Напомним, в октябре 2019 года при Спасо-Преображенском кафедральном соборе заработала воскресная школа семейного типа. Такой подход решили опробовать с определенной целью. Часто родителям не хватает времени для общения с собственным ребенком. Воскресная школа семейного типа поможет восполнить эти пробелы.