Работодатель в Хабаровском крае с помощью прокурора рассчитался с долгом по зарплате Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работодатель в Хабаровском крае с помощью прокурора рассчитался с долгом по зарплате. По предварительным данным, два человека в общей сложности получили 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нарушение выявили во время проверки на предмет соблюдения трудовых прав работников общества с ограниченной ответственностью «Хабаровское книжное издательство». По итогу выяснилось, что у предприятия действительно имелась задолженность по заработной плате за 2019 год перед двумя работниками.

На основании итогов проверки прокурор индустриального района внес руководителю общества представление. В отношении компании и ее руководителя возбудили административные дела по факту невыплаты или неполной выплаты в установленный срок заработной платы.

Ранее сообщалось, что на другого работодателя в крае завели уголовное дело из-за долгов по зарплате. Тогда выяснили, что работники не получали денег в период с мая по сентябрь 2020 года, общая сумма долга 4,6 миллиона рублей.