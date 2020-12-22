Новая пожарная часть появится под Хабаровском Фото: Правительство Хабаровского края

Новая пожарная часть появится под Хабаровском. Решение о начале строительства в отдаленном населенном пункте принял глава региона Михаил Дегтярев. Он также отметил, что работы надо начинать в 2020 году. Пожарное депо построят в селе Победа Хабаровского района.

- На сегодняшний день на подготовленной для пожарной части площадке уложили бетонные плиты, собрали каркас модульного одноэтажного здания, возвели стены и крышу. Идут работы по внутренней отделке помещений, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Когда откроют зимнюю дорогу, в депо доставят два пожарных автомобиля высокой проходимости. Завершить все работы и открыть новое подразделение собираются в 2021 году. Его сотрудники будут курировать территорию села Победа и соседнего села Пасека, подверженных угрозе лесных пожаров. В общей сложности в населенных пунктах живут около 800 человек.