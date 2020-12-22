В Хабаровске стартовал конкурс «Амурский хрусталь-2020» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовал конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь-2020». В этом году его посвятили мультипликации. В творческом состязании решили участвовать девять хабаровских команд, состоящие из двух человек каждая. Участники из других городов не приехали из-за пандемии.

- Среди конкурсантов как профессиональные, так и самодеятельные художники и скульпторы. Многие участвуют в творческом состязании нескольких лет и даже имеют коллекцию наград за прошлые победы. Есть и новички, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Старт конкурсу по традиции дали у нарядной новогодней елки в парке «Динамо». Цель всех участников - сделать настоящий «Мульт-карнавал». Художники изобразят Муху-Цокотуху, героев мультфильма «Падал прошлогодний снег» и других мульт-персонажей. Авторов лучших скульптур поощрят деньгами: за первое место - 80 тысяч рублей, со второго по шестое места чуть меньше, с седьмого по девятое места поощрительные призы достоинством в 10 тысяч рублей.