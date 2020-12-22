В Россельхозбанке стартовала новогодняя акция со ставкой по вкладу до 6,3% годовых

В декабре 2020 года РСХБ запустил акцию «Новый год с АО «Россельхозбанк»», в рамках которой можно открыть вклад со ставкой до 6,3% годовых.

Специальное предложение действует до 31 декабря 2020 года включительно. В период проведения акции можно открыть вклад на срок 1,5 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу - до 6,3% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе, также предусмотрена возможность льготного расторжения. Минимальная сумма вложений - 10 тысяч рублей. Оформить вклад можно как в отделении Россельхозбанка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

- Предновогодний период - это не только время для покупки подарков, но и лучший момент для того, чтобы задуматься о сохранении и приумножении своих финансов в следующем году. Праздничная акция «Новый год с АО «Россельхозбанк» сегодня является одним из самых выгодных предложений на рынке, а участие в ней позволит зафиксировать повышенный процент по депозиту на срок до 1,5 лет. Принять участие в акции можно, открыв вклад в отделении банка или удаленно при помощи каналов дистанционного обслуживания - максимально удобный и безопасный для клиентов способ, - сообщает Юлия Деменюк, руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк».

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.