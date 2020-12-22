Жителей Хабаровского края и ЕАО призывают не реагировать на уловки лжесотрудников ПФР Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Жителей Хабаровского края и ЕАО призывают не реагировать на уловки лжесотрудников ПФР. Неизвестные могут звонить и представляться сотрудниками указанного учреждения, сообщать о дополнительных выплатах и спрашивать данные банковских карт. Местное население просят проявить благоразумие и помнить, что настоящие сотрудники ПФР никогда не запрашивают реквизиты по телефону. Необходимую информацию для перечисления пенсии и социальных выплат они получают из заявлений, заполненных гражданами.

Пожалуйста, не сообщайте неизвестным лицам данные карты: номер, срок ее действия, имя владельца, проверочный CVC-код на магнитной полосе карты и пин-код. Если вам позвонили с подобными вопросами, просто прервите разговор. А лучше перезвоните в региональный ПФР или структуру, работником которой вам представились.

- Напомним, телефон единой консультационной службы ПФР для жителей Хабаровского края и ЕАО 8-800-600-01-56 (звонок бесплатный), - рассказали в ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО.