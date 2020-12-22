Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 22 декабря 2020: лечатся 272 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 22 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, действующем на базе горбольницы №2, получают лечение 488 человек. Из них у 272 официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки госпитализировали 27 человек, выписали по выздоровлению 49.

- В реанимационном отделении находится 26 пациентов. У четырех человек, контактировавших с зараженными, только подозревают коронавирус. Также лечение получают 212 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 54 человека, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В инфекционный госпиталь городской больницы №4 госпитализировали 34 человека, выписано 30 человек. Общее число пациентов в медучреждении - 296 человек.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей, чаще и тщательнее мыть руки, дезинфицировать гаджеты. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.