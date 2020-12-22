В Биробиджане стартовал конкурс резьбы по льду Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане стартовал конкурс резьбы по льду. Художники и скульпторы будут творить на тему «Ледовая фантазия». Творческое состязание пройдет с 21 по 25 декабря, участие в нем примут 22 команды. Конкурс проведут на площади имени Ленина, площади Дружбы и площади около городского Дворца культуры.

- Совместно с Российским фондом культуры, правительством области и мэрией города мы нашли возможность пригласить вас участвовать в этом конкурсе, несмотря на сложный год. Вы работаете с очень холодным материалом, но мы ждем от вас человеческого тепла, воплощенного в фигуры, - напутствовал конкурсантов Валерий Жуков, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области.

По итогу конкурса объявят трех победителей. Во время конкурсных дней для участников проведут мастер-классы по художественной обработке льда.