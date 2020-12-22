В Хабаровском крае затонувшую машину нашли, человека обнаружить не удалось Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае затонувшую машину нашли, человека обнаружить не удалось. Ранее сообщалось, что информация о происшествии поступила в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю 18 декабря. Предварительно известно, что мужчина 1976 года рождения 14 декабря отправился на рыбалку на легковом автомобиле на протоку Серебряная вблизи села Омми и не вернулся.

- Прибывшие на место происшествия водолазы-спасатели девять раз спустились под воду. Удалось найти машину на дне протоки. В салоне никого не было. Обследовали грунт под водой вблизи найденной машины - результат аналогичный первому. На сегодняшний день активная фаза поисков закончилась, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент идут оперативно-следственные мероприятия.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать меры безопасности на водоемах. Зимний покров на воде еще недостаточно прочен, есть промоины и опасные участки. Существует реальная угроза провала людей и техники под лед.