В Хабаровском крае спасают лес в округе озера Амут

Общественники и краевые депутаты объединили усилия Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Сохранением лесов на хребте Мяо-Чан, где расположена жемчужина Хабаровского края озеро Амут, продолжают плотно заниматься экоактивисты. На днях руководители движения «Планета тайга» встретились с первым заместителем председателя Законодательной Думы Хабаровского края Сергеем Зюбром и председателем Комсомольской-на-Амуре городской Думы Владимиром Гинзбургом.

Руководитель «Планеты тайга» Виктор Решетников подробно объяснил суть проблемы, почему важно сохранить леса Мяо-Чана и, самое главное, что для этого нужно сделать.

- Горные леса Мяо-Чана выполняют главную – средозащитную – роль: водоохранную, противоэрозионную и противолавинную. Именно их высокая природоохранная ценность не позволяет проводить здесь рубки, – подчеркнул общественник.

Увы, но особый статус не защитил леса Амута. Вырубки прошли практически по берегам озера, вблизи от базы отдыха и лыжных трасс.

Причём по бумагам все законно: сплошная санитарная рубка. Почему сплошная, а не выборочная? Потому что лес в тех местах - это в основном ель и пихта, а согласно законодательству в лесах такого состава выборочные рубки запрещены. И сто десять гектаров превратились в пустыню. Ущерб, нанесённый хребту Мяо-Чан колоссален и в ближайшие столетия невосполним.

Общественники передали депутатам заключение ученых о том, что санитарные рубки на Мяо-Чане не нужны, они приносят больше вреда, чем пользы. Лучшая защита - создание здесь природного парка. При этом есть проект, который учитывает как интересы природы, так и человека. Учёные определили участки, где вырубки нужно запретить полностью, а на каком участке вполне можно вести хозяйственную деятельность.

Выслушав доводы защитников природы, Сергей Зюбр заявил о своем желании детально проработать вопрос создания природного парка:

– Как вице-спикер я инициирую рабочую встречу на площадке Законодательной Думы с участием представителей науки, общественности и органов исполнительной власти, включая министерство природных ресурсов и комитет по туризму. Надеюсь, в рамках данной площадки мы найдем решения с точки зрения сохранения уникальной природы и развития туристических направлений. Эти места привлекают не только большое количество жителей нашего края, но и соседних регионов. Будем искать эффективный способ решения данного вопроса.