Обстановка в Хабаровском крае 23 декабря 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 23 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -17 -15, днем -10 -8, ветер западный 5-10 м/с. На юге края местами небольшой снег, ночью -18 -13, днем -12 -6, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -34 -14, днем -23 -6, ветер западный, юго-западный 3-12 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -32 -20, днем -27 -17, ветер западный, северо-западный 4-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заболеваний коронавирусом 32014. Из них вылечились 27266, скончались 196, получают лечение на сегодняшний день 4552 человека.