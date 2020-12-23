Впервые за последние месяцы в Хабаровске рекордно низкое число новых заражений коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые за последние месяцы в Хабаровске рекордно низкое число новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки, 22 декабря, в краевой столице количество заражений 82. По сравнению с данными на 21 декабря, это меньше на 108. Такие данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске стабилизировалась ситуация по заболеваемости коронавирусом. Специалисты утверждают, что краевая столица вышла на плато. Коэффициент распространения COVID-19 в крае достиг единицы, а в Хабаровске он составил 0,94.

Напомним, общее число заболеваний коронавирусом 32014. Из них вылечились 27266 человек, скончались 196, получают лечение на сегодняшний день 4552. За минувшие сутки в регионе выявили 339 новых случаев заражения, из них 82 в краевой столице. Жителей Хабаровска убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.