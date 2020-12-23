В колонии в Хабаровском крае собака нашла посылку с наркотиками Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В колонии в Хабаровском крае собака нашла посылку с наркотиками. По предварительной информации, отправитель вложил в коробку тюбики из-под зубной пасты с гашишным маслом. В общей сложности из отправления изъяли 68.18 грамма запрещенного вещества.

- В комнате приема посылок и передач ИК-1, во время досмотра посылки, предназначенной для осужденного, сотрудником отдела охраны - специалистом кинологом с применением служебной собаки обнаружили и изъяли наркотические вещества, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

По данному факту сотрудники СКОН ОМВД РФ Ванинского района Хабаровского края провели проверку. Позже экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - это наркотик, а именно масло каннабиса. Масса вещества относится к крупному размеру. Материалы о преступлении уже находятся в правоохранительных органах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.