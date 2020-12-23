В Хабаровских поездах появятся купе для пациентов с Covid-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровских поездах появятся купе для пациентов с COVID-19. В таких купе также будут перевозить медикаменты или биологический материал для исследования в медицинские организации. Вопрос уже обсуждают представители региональной власти с руководством ДВЖД. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Вопрос о необходимости таких купе подняла глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. Особенно этот вопрос актуален для небольших поселков вдоль железнодорожной ветки Ванинского района. В свою очередь Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам, заметил, что вопрос уже находится в проработке. Он отметил, что во всех поездах, курсирующих по территории края, должны появиться такие медицинские купе.

Напомним, со слов главного санитарного врача края Татьяны Зайцевой, в регионе наметилась тенденция к снижению числа заболевших в Хабаровске, но увеличилось число выявляемых случаев коронавируса в районах края.