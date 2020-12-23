Обстановка в Хабаровске 23 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 23 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды, нет случаев ограничения при подаче отопления. В городе не работают 18 лифтов.

- За минувшие сутки на дорогах краевого центра работало 54 единицы техники предприятий благоустройства. На дороги высыпали 374,7 тонны песчано-соляной смеси и реагента. Кроме того, за минувшие сутки в городе случилось 50 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 820 раз, - рассказали в городской администрации.

Согласно информации министерства здравоохранения Хабаровского края по состоянию на 22 декабря 2020 года, в регионе общее число заражений коронавирусом 32014, из них 22665 человек - в краевой столице. За последние сутки зафиксировали 339 новых случаев, из них 82 - в Хабаровске.