Осужденные в Хабаровском крае сделали урны и скамейки для колледжа

Осужденные в Хабаровском крае сделали мусорки и скамейки для колледжа Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае сделали урны и скамейки для Ванинского межотраслевого колледжа. Заказы выполнили в рамках контракта, заключенного между производственным сектором ИК-1 УФСИН России по Хабаровскому краю и учебным учреждением в октябре 2020 года.

- По предварительной информации, заказ выполнили в срок. Всю партию изделий заказчик уже получил, сроки были соблюдены. Скамейки и урны установят на прилегающей территории. Качеством изделий и сроком их выполнения администрация учебного заведения осталась довольна, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в учебном заведении намерены продолжать сотрудничество. В следующем году колледж планирует заказать в ИК-1 деревянные двери для учебных кабинетов.

Ранее сообщалось, что осужденные выполнили заказ психоневрологического интерната. Они сшили одноразовые бахилы, защитные комбинезоны из нетканого полотна и халаты.