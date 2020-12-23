Сдерживать рост цен на продукты постараются в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Сдерживать рост цен на продукты постараются в Хабаровском крае. Одни ритейлеры взяли на себя обязательство устанавливать торговые надбавки на социально значимые товары не более 10 процентов, другие установят фиксированные цены на минимально возможном уровне.

- При этом каждая из компаний взяла на себя обязательства, расширив список дополнительных позиций, установленных на федеральном уровне. Пока соглашения подписаны только по подсолнечному маслу и по сахару-песку, - отметила Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства края.

Цены стабилизируют в магазинах торговых сетей «Амбар», «Пеликан» и «Новоторг» и в супермаркете «Любимые продукты». Готовы присоединиться к соглашению торговые сети «Самбери», «Реми», «Амба» и «Экономыч», «Березка Маркет» и другие.

Есть договоренность - устанавливать торговую надбавку не более 10 процентов на такие товары как хлеб, молоко, мука, мясо, черный чай, овощи, фрукты и другие продукты. Каждая торговая сеть в своих магазинах для удобства покупателей обозначит эти товары логотипом, стикерами или цветными ценниками в торговом зале.