Хабаровские молодые педагоги отметили новоселье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровские молодые педагоги отметили новоселье. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, квартиру в 32 квадратных метра получили учитель начальных классов Алина Примак и преподаватель информатики Сергей Тюменцев из лицея «Звездный».

Они отработали в сфере образования не больше трех лет, однако успели отличиться на престижных краевых состязаниях, хотят остаться в Хабаровске. В краевую столицу они приехали из Дальнереченска и Амурска. Учились и работали в городе, познакомились в лицее, а теперь хотят официально оформить отношения.

Чтобы молодые специалисты могли закрепиться в системе образования, действует ряд мер поддержки. Среди них подъемные при переезде в размере восьми окладов, есть механизмы возмещения затрат на проезд в общественном транспорте. Начинающим учителям полагаются доплаты в 35% к окладной части в течение трех лет.