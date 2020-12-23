Участок дороги Хабаровск – Лидога – Ванино передадут в федеральную собственность ФОТО: региональный минтранс

Участок дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре передадут в федеральную собственность. Отрезок трассы с 113 по 118 километр оставался в региональном ведении до завершения реконструкции. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

На сегодняшний день на указанном участке закончились ремонтные работы. Строители уложили второй слой асфальтобетонной смеси, установили ограждения, нанесли разметку. На обновление дороги потратили в общей сложности 490 миллионов рублей. Все обязательства, возложенные на правительство края, выполнены, собран пакет документов для передачи последнего участка автодороги в федеральную собственность в 2021 году.

Напомним, автодорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре связывает несколько районов края. Кроме того, трасса - это важное звено евроазиатского транспортного коридора Москва - Чита - Хабаровск. Она обеспечивает сообщение с портами Ванино и Советская Гавань. Согласно постановлению Правительства России автотрасса называется «А-376».