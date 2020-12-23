Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 23 декабря 2020: лечатся 272 человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно информации на утро 23 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, действующем на базе городской больницы №2, находится 488 человек. Из них у 272 пациентов официально подтвержден коронавирус. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 27 человек, выписали по выздоровлению - 49.

- В реанимационном отделении находится 26 пациентов. У четырех пациентов, контактировавших с заболевшими, только подозревают заражение. Кроме того, лечение получают 212 человек с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки с этим диагнозом госпитализировали 54 человека, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В инфекционном госпитале городской больницы №4 на лечении находятся 34 человека. Выписали по выздоровлению 30 человек. Всего в госпитале находится 296 человек.

Жителей и гостей Города юности убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мыть руки, дезинфицировать гаджеты.