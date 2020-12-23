Новогодняя акция от СберПрайма: единая подписка на полгода за 199 рублей

До 11 января 2021 года можно оформить полугодовую подписку на сайте акции, в приложении «СберБанк Онлайн» или при помощи виртуальных ассистентов «Салют» всего за 199 рублей. Участникам программы лояльности «СберСпасибо» подписка доступна за бонусы по такой же стоимости, где один бонус равен одному рублю.

В подписку СберПрайм входит:

• более 25 тысяч фильмов и сериалов в рамках подписки «Оkko Лайт» в онлайн-кинотеатре Оkko, а также скидка 15% на покупку киноновинок;

• доступ более чем к 40 миллионам композиций без рекламы в СберЗвуке;

• бесплатная доставка продуктов из магазинов в СберМаркете;

• 30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка 20% на дополнительные гигабайты;

• скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club;

• скидка 10% на заказ такси «Ситимобил»;

• скидка 15% на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов СберМобайл;

• бесплатная доставка в СберАптеке при заказе от 500 рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери; при заказе от 0 рублей - в других регионах, где есть опция доставки;

• скидка 15% на первый заказ и 7% - на все последующие в сервисе «Самокат».