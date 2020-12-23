Декабрьские допвыплаты врачи в Хабаровском крае получат до конца 2020 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае обсудили ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с в контакте с больными COVID-19. Напомним, стимулирующие выплаты полагаются с 1 ноября 2020 года. Их осуществляют через фонд социального страхования.

Порядок выплат изменили - сумма начисления зависит от количества смен, отработанных в контакте с больными COVID-19. Руководитель хабаровского отделения Фонда социального страхования Андрей Деркач заверил, что выплаты за ноябрь перевели в полном объеме. Речь идет о сумме более 286 миллионов рублей.

- За отработанный период с 1 по 25 декабря выплаты должны поступить до конца текущего года. Работа в этом направлении уже идет. Сейчас от медицинских организаций ждут реестры получателей. Документы должны предоставить до 24 декабря. По предоставленным реестрам проведут оплату до 31 декабря, - прокомментировали в региональном минздраве.