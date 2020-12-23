На севере Хабаровского края обновят детскую площадку при школе Фото: Правительство Хабаровского края

На севере Хабаровского края обновят детскую площадку при школе. На работы у школы №4 Николаевска-на-Амуре из краевой казны выделят три с половиной миллиона рублей. Провести работы планировали к 80-летию учреждения в этом году. Найти средства удалось в ходе перераспределения бюджетных ассигнований.

- В планах заменить покрытие площадки на более комфортное, обновить часть беговой дорожки и уличное спортивное оборудование. Сделают турникеты для выполнения норм комплекса ГТО. В администрации района пообещали дополнительно выделить деньги на обновление площадки, возможно, удастся получить грант на создание полосы препятствий, - рассказала директор школы № 4 Татьяна Савиных.

Отметим также, что ранее, из краевого бюджета выделили деньги на установку новых пластиковых окон в школе №3 поселка Эльбан. Ее построили больше 40 лет назад, ремонтные работы, в частности замена деревянных оконных рам на пластиковые блоки просто необходимы. На эти цели направят 2,9 миллиона рублей.