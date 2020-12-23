В Хабаровске построят уникальный учебный комплекс нового формата Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске учебный комплекс нового формата. В него войдут три школы на 1100 мест каждая и центр допобразования. Амбициозный проект собираются реализовать в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанном между мэрией и президентом ГК «Просвещение» Михаилом Кожениковым.

- Нам необходимо перевести детей на обучение в первую смену. Для этого надо построить девять школ до 2024 года – задача сложная и амбициозная. Один из вариантов – государственно-частное партнерство, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Градоначальник отметил, что при участии ГК «Просвещение» в Нижнем Новгороде уже строят учебный комплекс нового формата «Школа 800». Он также выразил надежду, что Хабаровск будет одним из первых городов в стране, где удастся реализовать подобный проект. Мэр Хабаровска рассказал и о планах на бывший детский лагерь «Дзержинец», где собираются организовать круглогодичный образовательный комплекс для развития юных хабаровчан.