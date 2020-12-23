В Хабаровском крае продолжается сбор денег на памятник Геннадию Невельскому ФОТО: администрация Хабаровского района

В Хабаровском крае продолжается сбор денег на памятник Геннадию Невельскому. На установку требуется 25 миллионов рублей, пока собрали 1,7 миллиона рублей. Напомним, увековечить историческую личность решили сами жители региона. Для этого в 2019 году провели открытый конкурс на проектирование памятника в районе центральной набережной имени Г.И. Невельского.

- В конкурсе победил проект народного художника России, московского скульптора Щербакова С.А. В его послужном списке много выдающихся скульптурных произведений во многих городах России, в том числе в Хабаровске памятник А.М. Василевскому, маршалу Г.К. Жукову, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Сбор денег на проектирование и установку памятника объявили в Хабаровском краевом отделении Всероссийского общества охраны памятников истории. Реквизиты для перечисления пожертвований на сайте.