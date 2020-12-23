В двух домах Хабаровска установили «умные» счетчики. Новой техникой обзавелись жильцы многоквартирников №№ 19А и 25 на улице Воровского в микрорайоне поселка имени Горького. Теперь жильцам не придется передавать показания в «ручном» режиме. Одномоментное снятие показателей приборов позволит снизить плату за коммунальные услуги на общедомовые нужды.- С помощью «умных» счетчиков можно не только дистанционно управлять и контролировать процесс передачи электроэнергии, но и предотвращать аварии и хищения энергоресурса. За счет одномоментного снятия показаний «умные» счетчики позволяют получить более точные данные о расходуемом ресурсе, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.В домах отремонтировали системы электроснабжения, используя современные материалы с низкой дымообразующей способностью при горении и тлении. Подрядчик демонтировал изношенное оборудование, установил ВРУ и распределительную панель, новые этажные щиты на счетчики и светодиодные светильники, заменил проводку.