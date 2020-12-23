В рамках еженедельной авторской радиопрограммы Игоря Глухова «Жалобная книга Хабаровского края» гость студии Андрей Петров рассказал, что, по его мнению, президент России Владимир Путин долгое время был недостаточно осведомлен, а, возможно, и дезинформирован о реальном положении дел в регионе. Для того чтобы донести главе государства «всю правду», Петров посетил Москву, где встретился с одним из советников президента, которому подробно рассказал о проблемах дальневосточников, многие из которых уже более пяти месяцев выходили на протестные акции, а также попросил об освобождении Сергея Фургала под домашний арест. По мнению парламентера, голос дальневосточных протестов был услышан, что нашло отражение уже в итоговой пресс-конференции первого лица государства, состоявшейся 17 декабря.- Мое внутреннее ощущение, что Владимир Владимирович на пресс-конференции был уже с пониманием наших вопросов. Я никогда не скрывал, что всегда доверял, мне и сейчас хочется доверять Путину, - подчеркнул Андрей Петров.Деньги на поездку Петрова были собраны самими участниками митингов. В списке озвученных президенту предложений, помимо проведения открытого суда в Хабаровске для Сергея Фургала, еще более 20 пунктов. Все они касаются дальнейшего развития Хабаровского края. Официальный ответ Андрей Петров ждет в течение 30 дней с момента своего визита, этот срок истечет уже после Нового года.Говоря о дальнейших планах протестующих, Петров в первую очередь сетовал на то, что оппозиционные настроения в регионе сегодня перекинулись с улиц на «кухни», в результате чего недоверие к власти только растет. Виной тому безразличие отдельных региональных чиновников к мнению граждан и их нежелание вести прямой диалог с людьми. Отдельно Андрей Петров отметил, что единственная в регионе политическая сила, открыто вставшая на сторону народа - партия «Справедливая Россия». Хабаровские справедливороссы помогают протестующим юридически, а большинство направленных президенту предложений перекликаются с политической программой партии, предлагаемой в регионе «Справедливой Россией».