В Хабаровске рассказали, как будет работать общественный транспорт на с 1 по 10 января. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут выходить в рейс по расписанию выходного дня. Жителей и гостей города убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу во время праздников.- В утренние часы 1 и 2 января с 05:30 до 10:00 на муниципальных маршрутах будет работать 50 процентов количества подвижного состава, с 11:00 на линии выйдет 100 процентов транспорта в соответствии с воскресными расписаниями. Графики, открывающие движение транспортных средств по маршрутам, сформируют в соответствии с действующими расписаниями выходного дня, - рассказали в городском управлении промышленности, транспорта и связи.Предполагается, что в остальные праздничные дни общественный транспорт будет курсировать по расписаниям воскресного дня. Подробная информация у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 91-02-07. Расписание общественного транспорта на 1 и 2 января 2020 года до 11:00 по ссылке.