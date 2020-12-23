Ущерб от паводка в Хабаровском крае оценили в 432 миллиона рублей. Более 700 человек признаны пострадавшими, им положены выплаты. Денежные компенсации уже получили 550 жителей региона.- Помогла ситуация с признанием всей истории с паводком чрезвычайной на региональном уровне. Мы получаем деньги из резервного фонда правительства, пока пришли не все, - сказал во время «Прямой линии» Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.Паводок уничтожил десять процентов посевов, ущерб составил 130 миллионов рублей, получено 11 миллионов рублей. Это связано с тем, что не все фермеры застраховали урожай.