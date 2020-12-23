Во время прямой линии Михаилу Дегтяреву задали вопрос - будет ли 31 декабря выходным днем? Глава региона объяснил, что у правительства и губернатора нет права делать 31 декабря выходным днем.- Когда вижу решения других губернаторов, мне кажется, что это похоже на пиар. Если я подпишу постановление, то выходной будет распространяться на чиновников. Это будет справедливо? Нам нужно дружно решить, что 31-го числа мы отпускаем всех женщин, а сами работам до обеда. Потом идем отмечать праздник в кругу семьи, - сказал Михаил Дегтярев.