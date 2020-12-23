Во время «Прямой линии» врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о тендере на личную охрану. По его словам, расходы на секьюрити, по сравнению с прошлым годом, сократятся вдвое.Напомним, что ранее на сайте госзакупок появился тендер на личную охрану врио губернатора на 33 миллиона рублей. Аукцион закрыли, сам Михаил Дегтярев объяснил это тем, что конкурс объявили без его ведома.Сумма нового тендера на охрану врио главы края - 4,7 миллиона рублей.- Со следующего года сокращаем расходы на 500 миллионов рублей, вдвое уменьшаем траты на охрану. Предшественнику это стоило десять или девять миллионов, точно не помню. Мы разместили тендер, я в курсе этого, губернатору положена охрана. Тему закрыли раз и навсегда, - сказал Михаил Дегтярев.